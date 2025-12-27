7.0大地震「議員就在電梯內」！恐怖聲響嚇壞網友 他驚呼：一瞬間覺得電梯會解體

7.0大地震「議員許家睿就在電梯內」。（翻攝自許家睿Threads）

台灣今（27）日23時05分發生規模7.0大地震，嚇壞不少民眾，桃園市八德區議員許家睿稍早也發文曝自己在搭電梯，「一瞬間我覺得電梯會解體」。

宜蘭今天發生規模7.0大地震，地震震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，即台灣東部海域，地震深度為72.8公里，各地最大震度為宜蘭等地4級。

議員許家睿稍早也發出一段影片，從影片中可以看到他當下就在電梯裡，且電梯還劇烈的搖晃，且還伴有金屬摩擦的聲響。他表示，「地震當下我在搭電梯，人生跑馬燈，我一瞬間我覺得電梯會解體」。

該影片一出後，網友則驚呼，「你這音效完全大型災難片等級，目前看到的報平安裡最恐怖的」「地震時在電梯內，趕快按離自己最近的一個樓層，出電梯」，另外，也有網友問，「地震當下電梯會自動暫停嗎？ 還是繼續？」，許家睿則回應，「繼續」！

