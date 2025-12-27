7.0大地震…5億豪宅「黃金吊燈海盜船甩」驚悚畫面曝！吊車大王狂喊1句

記者簡榮良／綜合報導

深夜驚天一震，週末夜不平靜！今（27）日晚間23時05分，宜蘭發生芮氏規模7.0地震，全台有感。家住新竹的「竹北吊車大王」董事長胡漢龑，也拍下5億豪宅黃金吊燈海盜船甩畫面，只見金屬敲擊聲伴隨警報聲，將恐懼昇華到最高點。胡漢龑直呼：「超扯！超扯！這地震太離譜了，頭一次看到吊燈晃這麼厲害」，影片隨即中斷，想必心繫14名子女。

家住新竹的「竹北吊車大王」董事長胡漢龑，也拍下5億豪宅黃金吊燈海盜船甩畫面，只見金屬敲擊聲伴隨警報聲，將恐懼昇華到最高點。（圖／翻攝畫面）

晚間23時05分，宜蘭發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭頭城外海20.4km，深度72km，台北市最大震度4級。擁4妻14子女的「竹北吊車大王」胡漢龑家住新竹也很有感，顧不了警報還在響，隨手拍下地震瞬間，頭頂的百萬黃金、水晶吊燈呈現「海盜船甩」，不斷碰撞發出金屬聲響。

胡漢龑直呼：「超扯！超扯！第二是警報又響了，6樓隨便就搖到這樣，這地震太離譜了，頭一次看到吊燈晃這麼厲害」、「希望所有好朋友平平安安」。

