7.0強震僅次921及0403！ 氣象署：一周內防規模6餘震

前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／東森新聞）





昨（27）日晚間發生強震之前，其實地震專家郭鎧紋在25日就曾經示警，要當心會發生規模7以上的強震。沒想到才隔兩天，27日深夜，在宜蘭真的就發生芮氏規模7.0的強震。各地搖晃時間，以最大震度4級的花蓮來看，花蓮搖晃持續21秒，北部也搖晃10秒。讓民眾相當有感！7.0強震全台有感，後續又接連發生兩起地震，氣象署更示警，未來一周可能發生規模6以上餘震！前地震測報中心主任郭鎧紋就曾在平安夜台東6.1地震時示警，最近會有規模7以上強震，不過他認為這次7.0強震，跟台東地震不同，屬於典型隱沒帶型的獨立地震，不用太擔心大規模餘震。

地震警報大響，所有人瞬間從沙發彈起，衝向房間撲上床，用身體護住小孩，家中監視器上下不斷搖晃，發出明顯聲響。另一頭，台北市信義區頂樓酒吧，巨大月球燈飾360度狂轉，招牌被晃倒，所有人驚慌失措。

12月27日深夜11時06分，規模7.0強震，全台有感。緊接著12時45分，宜蘭外海又發生規模4.5餘震。

而早在平安夜，台東發生規模6.1地震時，前地震測報中心主任郭鎧紋，就示警不排除將發生7以上強震，沒想到三天後就發生，而這幾起地震有關聯嗎？前地震測報主任郭鎧紋：「台東的那個地震，跟宜蘭的強震，一個是淺的一個是深的，所以都沒有關係。」

郭鎧紋點出，平安夜極淺層地震，是歐亞板塊與菲律賓海板塊擠壓碰撞產生，至今已經6起餘震發生。但1227強震屬於隱沒帶型地震，兩者是獨立事件，但也反映出台灣東部龐大，「縱谷斷層系統」已進入高度活躍期。

前地震測報主任郭鎧紋：「今天早上是有兩個餘震，一個剛好是台東的餘震，一個是宜蘭的餘震，在這麼大的地震發生之後，出現餘震都是正常的。」

氣象署更不排除，一周內還有規模5.5到6餘震，郭鎧紋則認為，1227地震屬於典型的深層隱沒帶地震，深度深，因此餘震發生機率相對低。到過年前，不必太擔心大規模餘震，但100天後，週期得要重新評估。

而這起規模7.0強震，也是繼921、去年0403後最大地震。釋放能量相當於約16顆原子彈破裂面積大小，接近一個彰化縣，所幸深度深，才沒有造成太嚴重災情，不過仍不可輕忽餘震發生可能性。