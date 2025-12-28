7.0強震全台有感！他拍下「閃光瞬間」：馬上大地震 地震光成因、出現時間一次看

宜蘭7.0強震全台有感！他拍下「閃光瞬間」：馬上就大地震，地震光成因、出現時間一次看。圖／翻攝自threads @ryenlin

宜蘭外海27日深夜11時05分發生規模7.0地震，地震深度72.8公里，屬中層地震，全台有感搖晃，宜蘭、雙北、基隆、花蓮、桃園等震度都達4級，就連外島金門也測得1級震度。而在地震之前，有民眾家中監視器疑似拍到「地震光」，掀起一陣熱論。

新北蘆洲民眾地震前拍到「天空突閃一道亮光」

昨晚，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的有感強震，瞬間觸發國家警報，全台22縣市均有明顯震感。社群媒體上也流傳許多民眾因劇烈搖晃而驚慌失措的反應。一名住在新北市蘆洲區的網友就在threads上分享了家中監視器的畫面，捕捉到強震發生當下的驚人一刻，天空突然閃過一道亮光，緊接著地面開始劇烈晃動，監視器同時記錄下物品因震動而發出的聲響，讓他不禁直呼「打了個雷馬上就大地震了」。

網友推測這道閃光為「地震光」

影片曝光，立刻掀起熱烈討論，許多網友認為這道閃光是地震光，紛紛留言「看起來應該是地光，光是從下面上來的」、「地震光啊！國外最多了，日本先前也有」、「現在看起來好像真的是，光是從下面出現的」、「應該是地光，921強到震完1分鐘，都會出現閃光，都在山的稜線後方，看不出光源」、「地震光呀！很正常的現象，板塊摩擦」、「哇！剛好拍到有閃光欸，下一秒馬上地震」。

北投民眾也拍到「白色光芒」

此外，也有其他民眾拍到地震發生時，天空突然出現閃光的畫面。一名網友就分享了北投的監視器影像，畫面顯示，強震發生的瞬間，左上角的天空閃過一道明亮的白色光芒。對此，不少網友留言表示驚訝，但也有人解釋，這可能只是電力設備產生的電光，並非所謂的地震光。

北投民眾分享家中監視器拍到天空突然出現一道白色光芒的畫面。圖／翻攝自記者爆料網

何謂「地震光」？成因、出現時間一次看

地震光（Earthquake Light，簡稱EQL）是一種在地震發生前後，有時會在天空中出現的短暫閃光或發光現象。這種現象雖然不常見，但有不少地震目擊報告記錄到。

形態可能為閃光、光球、光柱、雲狀或藍白色光芒，通常在地震前幾秒到地震期間會出現，有時甚至在地震後短時間內出現。多發生在震源上方或地表裂縫附近的天空，尤其是地震活躍區域。

地震光的成因仍未完全確定，但科學界有幾種假說：

1.岩石壓電效應：地殼中某些礦物（如石英）在受到劇烈壓力時，可能產生電荷聚集，釋放出光。

2.氣體放電：地震造成地表裂縫時，地下氣體（如氫氣）釋放並與大氣電場作用，產生放電現象。

3.摩擦電效應：岩石斷裂時摩擦產生電荷，導致局部放電和閃光。

地震光並非每次地震都會出現，屬於罕見現象。有些人拍到的閃光，其實可能是雷電、電力設備故障或其他光源，不一定就是地震光。



