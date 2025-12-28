7.0強震全台有感！卓榮泰曝昨晚處置及溝通過程：直呼「天佑台灣」

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（28）日上午出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮。（資料照／行政院提供）

宜蘭外海昨日深夜發生規模7.0地震，各地測得最大震度為震度4，幸好並未傳出嚴重災情。對此，行政院長卓榮泰今（28）日上午出席活動時，提及昨晚哪一個鐘頭真的非常忐忑不安，他在最短時間內跟內政部內政部、消防署、交通部、桃機公司、機場與台電公司，分別做了最快的了解，在掌握其他19個縣市也都沒有大的狀況之下，才趕快跟總統賴清德發了一篇文字報平安。隨即總統賴清德就來電詢問並做出指示，所以今天可以一起出席活動，「真的是天佑台灣」。

卓榮泰今天上午出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮，與賴清德同場。他在致詞時表示，昨晚的那一場地震，應該大家都震驚了，收到國家級警告警示的簡訊，「那一個鐘頭真的是非常的忐忑不安」。



卓榮泰並表示，當時在那在最短的時間，經過跟內政部、消防署、交通部、桃機公司、機場與台電公司，分別做了最快的了解，在掌握其他19個縣市也都沒有大的狀況之下，才趕快跟賴清德發了一篇文字報平安。賴清德很快就來電，再度詳詢問清楚，並作出兩項指示，第一項就是繼續詳細地去觀察各地是否沒有任何重大的災情；第二個指示就是今天早上可以共同出席這一場圓山客家的聚會，「真的是天佑台灣，真的是天佑台灣」。

卓榮泰隨後訪視台北市第一果菜批發市場致詞時先問候「大家平安」，經過昨天晚上的強震，都讓很多的國人，心中會有些不安，還好在一個鐘頭裡面，分別跟內政部、消防署、交通部、桃機公司、機場與台電公司，做了很多的了解和連絡，初步確定都沒有大的狀況，其他19個縣市也都沒有大的狀況，「真的是天佑台灣」。

