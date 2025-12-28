7.0強震全台有感！新莊宏匯廣場前「馬路裂開」超驚悚 警方回應了

記者莊淇鈞、林盈君／新北報導

27日深夜11時許，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台有感，由於震央距離陸地極近，新北市震度也達4級，位於新莊區宏匯廣場前的馬路，也疑因此次強震，柏油路出現一大條裂痕，轄區警方獲報後，已第一時間到場協助交通疏導。

新莊宏匯廣場前馬路出現大裂痕。（圖／翻攝自Threads@gigaliu）

對此，警方指出，經查該處路段於地震前，即已存在輕微裂縫，於昨（27）日晚間地震發生後，受強烈震動影響，裂縫寬度有擴大情形。已會同養工處同仁於第一時間接獲通報後，派員到場進行現勘，確認目前路面尚無明顯高低差，經評估暫不影響人車通行。為維持道路使用安全，現已先行完成裂縫填補作業，以防止裂縫持續擴大。

後續，新莊區公所預計於明（29）日，辦理局部路面刨鋪作業，施工過程中將同步檢視路基狀況，如發現局部路基有鬆動或受損情形，將一併進行必要之填補及夯實處理，以確保路面品質。相關修繕作業將在兼顧交通順暢之前提下儘速完成，並持續追蹤路況變化，如有異常將即時處理。

新莊宏匯廣場前馬路出現大裂痕。（圖／翻攝自Threads@gigaliu）

