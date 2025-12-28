7.0強震全台有感 消防署籲床邊先準備「這2物」自保

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，內政部消防署深夜發文提醒民眾，若在睡覺時遇到地震，首要原則是先保護自身安全，避免在劇烈搖晃時貿然下床或衝出房間，以免遭掉落物砸傷。

內政部消防署深夜發文提醒民眾，若在睡覺時遇到地震，首要原則是先保護自身安全，避免在劇烈搖晃時貿然下床或衝出房間，以免遭掉落物砸傷。（示意圖／Unsplash）

消防署表示，地震發生當下應留在床上，利用棉被、枕頭保護頭部與頸部，同時留意床邊是否有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開危險方向，以降低玻璃破裂或物品倒塌帶來的風險。

廣告 廣告

此外，消防署也建議，平時就應在床邊準備好「鞋子與手電筒」，若遇停電或需緊急移動時，才能確保行動安全，待搖晃停止後，再下床檢查周遭環境，特別留意是否有瓦斯外洩、電線掉落等潛在危險。

消防署也建議，平時就應在床邊準備好「鞋子與手電筒」，若遇停電或需緊急移動時，才能確保行動安全。（圖／消防署 FB）

消防署強調，地震後仍可能發生餘震，民眾應保持冷靜，開門確認逃生路線是否暢通，必要時依照指示疏散。並提醒防災準備應從平時做起，包括備妥緊急避難包、固定家中家具，以及讓家人清楚了解地震應變方式，才能在關鍵時刻守護自己與家人的安全。

更多FTNN新聞網報導

7.0強震狂搖！看護第一時間拿枕頭護阿嬤 感人畫面暖哭網友

強震前夜空出現流星？青綠火球劃過中南部畫面曝光 網狂猜真相

快訊／7.0強震一度停駛！台鐵宣布「礁溪→蘇澳」4車次恢復行駛 最新時刻表曝光

