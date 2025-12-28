7.0強震全台有感！睡夢中驚醒別衝下樓 消防署曝地震保命5招

昨（27）天深夜發生規模7.0地震，不少人從睡夢中驚醒，有飯店民眾第一時間趕緊衝到一樓避難，不過消防署提醒5招自保方式，表示睡覺時間遇到地震時，第一件事是先待在床上，拿枕頭或棉被保護頭部、頸部，應該在搖晃停止後再移動，降低受傷風險。

宜蘭山泉飯店落地窗玻璃爆裂 房客急衝下樓

位在宜蘭的山泉飯店昨天在強震發生時，大片落地窗玻璃不堪劇烈搖晃、應聲破裂，中央出現明顯破洞，室外街景清楚可見，業者趕緊清掃掉落的玻璃。

宜蘭某山泉飯店昨強震，玻璃碎裂。圖／民眾提供

有正在環島旅遊的民眾24日在台東時遇到地震，沒想到環到宜蘭又遇強震，回想當下心有餘悸，民眾表示，先搖才有警報，就是左右晃，但因為在11樓非常非常的搖，大家都非常有默契直接下樓，過馬路去對面的便利商店。

遇地震別慌要冷靜！ 「非睡覺時間」躲桌下掩護

而在台北街頭也有多位房客睡夢中驚醒，從飯店各樓層跑下來到一樓避難，當地震發生時，消防署建議，若民眾正在睡夢中，不要急著下床衝出房間，而是彎曲身體用棉被或枕頭保護頭部、頸部。

睡夢中被地震搖醒，第一時間不要急著衝出房門。圖／台視新聞

台北市防災教育館小隊長張力允表示，就是要避免冒然跳下床，有可能會因為地震的搖晃或者是有東西掉落，反而會砸傷，其他自保方式包括「讓自己遠離易碎危險物品」，像是窗戶、鏡子等，「平常可以將鞋子、手電筒放床邊」，等搖晃停止後再行動，同時檢查環境，確認逃生路線，保持冷靜留意後續餘震。

手電筒、鞋子要放床邊，等地震搖晃結束再行動。圖／台視新聞

而如果地震發生不是在睡覺時間，張力允則建議，可以找一個堅固的桌子，人躲到下面，有一隻手要抓住桌腳穩住，另外一隻手保護頭頸部。做好自保SOP也可減低最大傷害！

宜蘭-台北／楊宗諺、黃聖權 責任編輯／張碧珊

