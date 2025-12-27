7.0強震全台有感！網友結帳被客人問「要跑嗎」：先結完 網笑：太敬業了

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

今（27）日晚間11時5分，台灣東部外海發生芮氏規模7.0強震，地震深度73公里，全台都有明顯感受，對此，有網友在Threads分享自己工作時遇到地震的情況，表示結帳到一半時突然感受到搖晃，客人便詢問他「這要跑嗎？」他則回應道「等等，你先把你這些結完」，貼文一出便引發網友紛紛笑回：「客人也是很乖，還問你要不要跑」、「在收錢跟逃跑選擇了收錢，兄弟真是太敬業了」、「這都能不跑嗎？」、「錢不能不收，收完再跑」、「地震沒關係 錢一定要收」。

有網友在Threads分享自己工作時遇到地震的情況。（圖／中央氣象署）

