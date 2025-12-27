7.0強震全台有感！0403花蓮強震後最大 氣象署：1周內防範規模6.0以上強餘震

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

昨（27）日深夜11點5分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多個縣市最大震度4級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，未來3天至1周內，仍會有規模5.5到6.0的餘震，這起地震是去年4月3日花蓮大地震以來，近一年半以來最大地震。

東部海域昨日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台有感。（圖／中央氣象署）

吳健富表示，晚間這起地震主要是板塊在花蓮向北隱沒導致，未來幾天3天至1周內有規模5.5到6.0餘震，提醒民眾留意。而這起地震全台有感，北部及中部地區民眾感受劇烈搖晃，吳健富指出，是因震央較靠近北部，至於感覺搖晃較為明顯，主要是因盆地效應及大樓效應。

根據氣象署資料，這起地震全台各地最大震度，台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣、嘉義市、台南、宜蘭、花蓮、台東均達4級；高雄、屏東3級；澎湖、連江2級；金門1級。



