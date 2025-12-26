7.0強震全台猛晃！桃園議員卡電梯直擊「災難片現場」 崩潰喊：一瞬間以為電梯要解體

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

全台深夜遭強震突襲，不少民眾驚魂未定。桃園市八德區議員許家睿也親身經歷驚險瞬間，地震發生時他正搭乘電梯，強烈晃動夾雜巨大金屬撞擊聲，讓他事後直呼「人生跑馬燈真的在那一刻閃過」，甚至一度以為電梯會當場解體。

桃園市議員許家睿在地震當下剛好在電梯裡。（圖/threads)

許家睿在社群平台曝光當下畫面，只見狹小的電梯空間劇烈搖晃，伴隨刺耳聲響，現場氣氛宛如災難電影。他心有餘悸寫下：「真的快嚇瘋，那一瞬間完全沒有安全感。」影片曝光後迅速引發關注，許多網友直呼這是目前看到最驚悚的地震第一視角。

面對網友提問電梯是否會在地震時自動停駛，許家睿也回應，當下電梯並未立即停下，仍持續運作，更讓人心驚。影片留言區湧入大量關心聲浪，有人形容聲音「完全是大片等級」，也有人直言「這根本是地震搖滾區」。

除了關心安危，也有網友提醒正確應變方式，指出若遇地震受困電梯，應立即按下所有樓層鍵，待電梯最近停靠後迅速離開，避免長時間受困。這段真實記錄，也再度提醒民眾，地震來臨時的突發狀況，往往比想像中更加驚心動魄。

