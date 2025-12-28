7.0強震全台超恐慌！網點名「關鍵英雄」：辛苦了

生活中心／楊佩怡報導

27日深夜11時05分，台灣東部海域爆發芮氏規模7.0強震，突發性的劇烈震動驚醒許多入睡民眾。氣象署地震測報中心則在第一時間緊急出面說明地震情況，守住國人的安全。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌立刻發文大讚，「氣象署地震中心值得掌聲，辛苦了」，更點名「這1人」功不可沒，直喊：「辛苦了」。





27日深夜發生一起規模7地震，搖醒睡夢中的國人。（圖／中央氣象署提供）

台灣青年民主協會理事長張育萌在臉書發文向氣象署地震中心致謝，並列3點表示，首先台中以北地區，幾乎所有地方都達到 4 級。全國各地都顯著有感。震央在宜蘭外海，所以東部搖晃更明顯，花蓮搖晃時間長達 21 秒。雙北到桃園、新竹，搖晃時間也都持續 10 秒左右。在地震發生後，15.2 秒發送第一報國家級警報，也就是本島國人手機收到的警訊。在第 16.3 秒，國家發送第二報，加發連江、金門和澎湖。同時也提醒民眾，接下來一週不排除 5.5 到 6.0 規模的餘震。

7.0強震在晚間11時05分發生，地震中心在1小時內就釐清資訊、擺好投影幕，向國人回報正確地震訊息。（圖／民視新聞）

張育萌大讚地震中心，他指出地震發生後不到1小時，立刻釐清資訊、擺好投影片，麥克風都架好了，只為了向全國緊張焦慮的國人，報告正確資訊，讓大家可以安心睡覺。接著他提到深夜記者會直播，並點名了站在麥克風前的地震中心科長陳達毅；張育萌表示3年前，台東關山晚上快十點，也發生規模 6.4 地震，一天內發生超過 50 起餘震。當時，還是課長的陳達毅也在隔天早上 9 點，負責在記者會向全國說明。

張育萌發現地震測報中心科長陳達毅（上圖）因為了緊急召開記者會，連領帶都歪歪的，讓他忍不住喊「真的辛苦了」。（圖／翻攝自張育萌臉書）

當時陳達毅透露，發生規模 6 以上地震時，地震中心電話就會一直響；他不只要面對媒體和民眾的提問，還要更新餘震和判斷震央。陳達毅也分享同人在地震發生時，毫無猶豫、直接在半夜衝回氣象局，分析地震資訊和餘震；也常有同仁因餘震發生不敢離開電腦，幾乎快 24 小時沒闔上眼睛。此外，張育萌也注意到27日的深夜記者會，「陳達毅科長的領帶歪歪的」，讓他忍不住大讚：「正是在這樣兵荒馬亂的時候，更凸顯台灣有這樣為國家貢獻專業的公務人員，多麼珍貴。辛苦了。真的辛苦了」。

原文出處：宜蘭7.0強震全台超恐慌！網點名「這關鍵英雄」坐鎮緊急時刻：真的辛苦了

