7.0強震全台驚魂！ 小S心繫粉絲急喊一句話

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

台灣東部海域昨（27日）晚間11時5分發生芮氏規模7.0強震，全台都感受到明顯晃動，各地民眾紛紛驚恐表示「太晃了吧」、「這地震不只4級吧」、「一樓都可以感覺到超級晃」，對此，女星小S（徐熙娣）也發聲關心大家：「希望大家都平安無事。」

女星大S（徐熙媛）今年2月初因病驟逝日本，消息一出令各界相當難過，而小S也因此告假節目多時，直至10月金鐘頒獎典禮才重回螢光幕前。（圖／小S IG）

女星大S（徐熙媛）今年2月初因病驟逝日本，消息一出令各界相當難過，而小S也因此告假節目多時，直至10月金鐘頒獎典禮才重回螢光幕前，與《康熙來了》老搭檔蔡康永合體。

根據中央氣象署資料顯示，這起規模7.0地震發生在27日深夜11點5分，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，宜蘭縣、雙北等多縣市震度最大皆為4級，全台均感受明顯搖晃。

