7.0強震前兆？新北驚見神祕閃光後地動山搖 專家揭「地震光」真相

生活中心／程正邦報導

網友疑似捕捉「地震光」（右上角天空），嚇喊：馬上就來了。（圖／翻攝自Threads @ryenlin）

昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 的極淺層強震，強大能量釋放令全台震感強烈。就在災後餘波盪漾之際，社群平台流傳一段驚人畫面，一名居住在新北蘆洲的網友分享自家監視器片段，宣稱在劇烈搖晃發生前幾秒，夜空突然閃過一道神祕巨光，隨後便爆發大地震，引發網民熱議：難道這就是傳說中的「地震光」？

宜蘭外海規模7.0強震，雙北劇烈搖晃，全台有感。(圖／氣象署)

蘆洲網友驚魂：閃電後馬上地牛翻身

一名居住在新北市蘆洲區的網友，在地震後於社群平台Threads上傳了一段令人毛骨悚然的監視器影片。影片顯示，當時正值深夜，住家窗外的夜空原本一片漆黑，卻在地震發生前夕，突然綻放出一道如雷擊般的神祕亮光，將夜空瞬間點亮。

原PO心有餘悸地表示：「當時以為是打雷，結果閃完光後不到幾秒，整個房子就開始瘋狂甩動！」他形容那道光伴隨著低沉的聲響，彷彿是地底傳來的警告，隨後便是長達數十秒的 4 級劇烈搖晃。

地震強到連監視器畫面都是殘影模糊不清。（圖／翻攝畫面）

科普真相：什麼是「地震光」（EQL）？

這段影片隨即在網路引發瘋傳，不少人聯想到科學界長期討論的「地震光（Earthquake Light）」。根據大氣物理與地質學的研究，地震光通常發生在大型地震（規模 6.0 以上）發生前或發生期間，其成因科學界尚無定論，但主流理論包括：

1. 岩石壓電效應： 地殼板塊受擠壓時，石英等礦物產生極高電壓，釋放到大氣中形成電離現象。

2. 電力設施受損： 另一種務實的解釋是，強震初期的波動可能導致變電箱爆炸或電線短路，產生的電弧火光在夜空中看起來極像神祕閃光。

3. 地底氣體釋放： 部份假說認為地殼裂縫釋出的氡氣或氫氣，在強大電場作用下誘發發光。

在東京的民眾王先生表示，他剛剛也感受到輕微晃動，立刻打開電視也看到新聞台在播放緊急地震速報。（圖／民眾提供）

氣象署：須嚴謹鑑定成因

針對網傳的「地震光」畫面，氣象署地震測報中心主任吳健富過去曾指出，地震光雖然在歷史文獻中有過記載，但由於觀測數據稀少，且現代都會區光害與電力設施密集，影像中的閃光究竟是自然現象還是電線短路火花，仍需進一步比對電力系統受損紀錄與大氣電場數據。

