7.0強震前天空閃過一道光 多人目擊嚇壞 影片曝光

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0地震，全台各地明顯有感，部分民眾表示，在地震發生前天空閃過一道光，隨即天搖地動，將畫面或經驗分享到社群平台後，引發大量網友熱烈討論，不少人驚呼「天有異象」，更有人回憶，過去不論是921大地震或去年的0403強震，也曾見過類似閃光，隨後便發生地震。

臉書粉專「我是北投人」發文表示，讀者提供的監視器畫面顯示，位於北投區中和街的天空在地震發生前突然亮起一道光，隨後地面開始劇烈晃動，畫面清楚捕捉到閃光的瞬間。

除北投的閃光影片，新北市蘆洲區也有民眾透過監視器拍下地震前的強光畫面，將影片上傳到Threads表示「打了個雷馬上就大地震了」。

兩支短片都引起網友熱烈討論，「影片曝光，一票網友對閃光感到好奇與疑惑，紛紛留言討論「昨晚地震光我也有看到」、「這是地震光嗎？」、「天空真的亮了」、「天有異象」、「921晚上我也看了好幾次地震光」、「地鳴超大聲」、「真的有地震光」、「地震光，強震才會有的」、「0403時我也有看到，應該是地震光」、「剛好拍到有閃光欸，下一秒馬上地震」。

昨（27）日深夜11時05分，宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深72.8公里，全台有感，氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，此次地震由菲律賓海板塊隱沒至歐亞板塊所致，規模雖大但因深度較深，影響範圍廣，北中台灣搖晃約10秒，花蓮則長達21秒，已發布國家級警報，並提醒未來一周可能仍有規模5.5至6.0餘震。

