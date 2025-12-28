7.0強震前就有感？王思佳聽見「嗡嗡聲」網封預言家

王思佳在地震前不斷聽到「嗡」的音頻聲。（圖／翻攝自王思佳IG）





臺灣東部海域昨（27）日深夜11時05分發生芮氏規模7.0地震，不少民眾在睡夢中被搖醒。而藝人王思佳在地震前夕曾於社群平台發文表示，不斷聽到「嗡嗡嗡」的音頻聲，持續超過一個小時，沒想到晚上就發生地震，讓不少網友封她為「預言家」。

王思佳27日凌晨在Threads發文表示：「家𥚃突然出現一種嗡的音頻聲，會有時中斷一秒再繼續出現，聲音持續超過一小時了！」她提及該音頻聲甚至停了不到5分鐘就又出現，在靠近窗戶時聲音就更加明顯，讓她感到十分煩躁，「好阿雜！到底是什麼呀」。

貼文曝光後，有網友猜測王思佳聽到的聲音可能是地震前兆，豈料，當晚11時05分宜蘭外海就發生規模7.0地震，全台有感搖晃，不少網友回頭看王思佳的貼文，都紛紛形容她是「預言家」，有網友更表示：「姊真的是仙姑耶！預言了，今天才剛看小姐不熙娣說可以聽到聲音，就預言了」。

而王思佳也在地震發生後再度發文報平安，透露自己一切都好，唯獨化妝品摔到地上，有網友也留言詢問她下次如果再聽到「嗡」的音頻聲，可否再發文提醒，王思佳也親自回應：「好！昨天一直有，持續好幾個小時。」



