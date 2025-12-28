7.0強震前王思佳遇「神秘嗡嗡聲」吵不停 網震驚朝聖：預言家

記者陳宣如／綜合報導

昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，全台多個縣市強烈有感，引發民眾驚恐。值得注意的是，女星王思佳在地震當日清晨4點，曾於社群平台Threads發文指出家中出現異常嗡嗡聲，引起網友熱議，深夜地震發生後更吸引不少網友留言朝聖，直呼她是「預言家」。

王思佳27日凌晨曾在家中聽見嗡嗡聲，沒想到當日深夜就發生強震。（圖／翻攝自Threads @pinksophia0818）

王思佳27日凌晨持續聽見一種特殊音頻，遲遲未消失，到了清晨4點她忍不住在Threads發文表示：「家裡突然出現一種嗡的音頻聲，會有時中斷一秒再繼續出現，聲音持續超過一小時了！剛剛停了不到5分鐘！又來！尤其靠近窗戶更大聲！好阿雜！到底是什麼呀」，她曾試圖用手機錄下，但錄不出那個聲音，用耳朵聽卻非常明顯，讓她感到困惑與煩躁。

廣告

貼文發出沒多久，即有網友留言詢問王思佳「請問一下！妳住哪裏，有可能是要地震了」，沒想當晚深夜發生芮氏規模7.0強震，震驚全台，王思佳也隨即在社群平台報平安，表示：「我的天！地震也太大，大家還好嗎？報個平安。一切平安，就我化妝品摔到地上。」

網友也紛紛回應王思佳該篇聽見嗡嗡聲的發文，留言表示「預言家！」、「姊真的是仙姑耶」、「真的地震了！」、「地震觀察家是你」、「留友朝聖預言家」，部分網友也希望她若再次聽到嗡嗡聲，能再度分享。

