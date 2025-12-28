7.0強震劇烈搖晃！雙鐵深夜10班次延誤最多逾1小時 今全線恢復正常

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣東部海域昨（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，強烈搖晃也導致雙鐵列車皆受到影響。其中被地震影響的共計有高鐵6班次，以及台鐵4班次列車，導致列車到站時間最嚴重延誤達1小時以上，今日皆恢復正常營運。

昨日7.0強震導致雙鐵皆延遲到站，其中高鐵有六班次受影響。（圖／台灣高鐵臉書）

雙鐵昨夜皆因強震影響而暫時停車，其中高鐵昨日深夜公告，由於南港、雲林路段測得1～2級地震告警，因此南下4班、北上2班共6班次列車進行臨時停車，以確保旅客安全；隨後在今日凌晨指出，南下、北上末班車分別於00：50、01：50抵達目的地。

至於台鐵部分則有4班次受該起地震影響而暫時停車，待相關系統、路線檢查完畢後，方恢復運行，延誤時間超過1小時。

根據中央氣象署資料，該次地震發生在27日11點5分，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的海上，深度72.8公里，宜蘭縣、雙北等多縣市震度最大皆為4級。本次強震並未對雙鐵系統造成重大影響，今日高鐵與台鐵都已經恢復正常營運。

