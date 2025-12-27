7.0強震北市震度4級！119受理2件受困通報

▲12月27日晚間11點05分55秒發生芮氏規模7.0強震。（圖／中央氣象署提供）

[NOWnews今日新聞] 今日晚間23點05分發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭頭城外海20.4公里，深度72公里，台北市最大震度4級。台北市災害防救辦公室立即通報消防局、民政局及警察局派員巡查，各區公所也進行災情查蒐報作業。北市119受理2件與因地震受困的民眾通報案件，消防局已派員協助民眾脫困中。

北市府表示，由於台北市震度達4級，台北市災害應變中心已提升強化三級開設，工務、都發、產業及消防局派員進駐並展開查(蒐)報及救災工作，

截至目前為止，各區公所陸續完成初步回報，均暫無災情。惟119受理2件與因地震受困的民眾通報案件，消防局已派員協助民眾脫困中。

