7.0強震北捷變電站爆炸 僅靠「聽診器」巡檢…議員要求修訂SOP

北捷忠孝復興站旁變電站28日上午傳出爆炸，議員要求北捷改進SOP。台北捷運提供



1227宜蘭外海7.0地震後，北捷忠孝復興站變電站隔天（12／28）爆炸，影響站內手扶梯及電梯運行，消防人員約10分鐘撲滅火勢，台北捷運全線運行正常。不過，議員質詢時發現，變電站主體破裂、牆壁凹陷，還讓周邊車輛受損，威力相當強，而類似變電站有12處，目前北捷竟僅靠人力、聽診器聽音波巡檢，北市議會交委會要求訂SOP，避免類似情況再發生。

議員張志豪指出，爆炸後瞬間竄出濃濃黑煙，不僅窗戶破裂，連空心磚外牆也被震凸，外面停放車輛毀損嚴重。台灣地震頻繁，然而北捷目前震後相關SOP，僅是肉眼辨識並用聽診器偵測音波變化，全市還有12處主變電站，難保之後不會再有類似情況發生。

廣告 廣告

北市議會交委會召集人游淑慧詢問，北捷回應確實變電站爆炸與地震有關；游淑慧說，她要求捷運公司下週至交委會，進行爆炸案專案報告，說明包含事發原因、12處站點位置、基本防護措施、如何預防民眾受傷，以及強化方式。

對於爆炸原因，北捷說明，地震導致新復捷主變電站「主變壓器T相密封箱體」內部電纜接頭位移，絕緣間距不足，導致內部電纜接頭對箱體持續放電，短路電流高溫造成箱體內部絕緣油快速裂解汽化，壓力快速上升，並從箱體密封口釋放。

北捷補充，27日震後第一時間行控中心透過電力電腦確認電力系統無異常警訊，同時動員維修人員至各主變電站檢查開關盤無漏氣、主變壓器管路及主體周圍無漏油，但因電纜接頭位移處，在密封箱體內，無法第一時間發現，後續將洽詢台電及專家學者，探討檢查方式。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%