7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。

象山「鏡頭君」直級地震當下台北101大力搖晃。（圖／翻攝象山看台北 - 4K即時影像）

27日晚間11點05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0的強烈地震，震央位置位於北緯24.69度、東經122.08度，距離宜蘭縣政府東方約32.3公里，震源深度為72.8公里。此次地震引發全台多地明顯震感，宜蘭縣、台北市、新北市、花蓮縣等地震度達到4級，甚至就連金門縣也測得1級震度。宜蘭地區震感最為明顯，蘇澳、頭城、宜蘭市等地均測得4級震度，其他如基隆市、台北市、新北市、台中市、桃園市、南投縣、彰化縣、台東縣、花蓮縣、苗栗縣、雲林縣、台南市、新竹縣、新竹市及嘉義縣、嘉義市等地震感也達到4級。

28日凌晨0點45分，台灣東部海域發生規模4.7的地震，震央位於北緯24.64度、東經122.05度，地震深度為60.8公里，震央距離宜蘭縣政府東南東方約30.8公里，最大震度達到3級，疑似是27日晚間23時05分台灣東部海域7.0強震的餘震。

