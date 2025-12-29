7.0強震台北「15秒反應」！ 地震中心：7天內恐見規模5餘震

台灣時間12/27晚上11時05分，宜蘭近海發生一起規模7.0地震，主震震度深源70公里，造成全台明顯搖晃，由於地震波沿隱沒板塊傳播，強地動在台灣東部呈現帶狀集中分布，與典型淺層地震的衰減型態有所不同。台灣地震科學中心也指出，本次地震於靠近震央的宜蘭地區的地震預警時間約5秒以內，台北地區則是達10至15秒。

(圖／翻攝自台灣地震科學中心，下同)

關於這起規模7.0地震，「宜蘭外海隱沒帶中源深度地震」報告提到，根據中央氣象署、日本氣象廳、香港天文台，以及中國地震台網的觀測資料，本次地震除了在台灣可感受到震度四級的搖晃之外，在日本與那國島、石垣島皆可感受到日本氣象廳震度2-3級的搖晃另外就連香港、廣東、福建、浙江等地區，也受長週期地震波影響，高樓層可感受到輕微的搖晃。

台灣地震中心也指出，本次地震於靠近震央的宜蘭地區的地震預警時間約5秒以內，台北、桃園、新竹與花蓮北部可達10-15秒左右。

攤開資料顯示，宜蘭花蓮近海地區，自1973年以來，規模大於6.0的地震有85個，規模大於6.5有26個，規模大於7.0有3個-分別為發生在2004年、2024年和今年(本次)。而最靠近本次地震震央的，是2020年12月10日規模6.7的地震，其深度亦屬於中源地震。

值得一提的是，透過電腦分析，可以推測主震區域附近在未來七天內，發生規模5以上的餘震機率約48.9%，而周邊發生另一起規模7以上的地震機率約0.3%，且發生機率會隨時間逐漸下降。

