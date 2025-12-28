7.0強震嚇哭準媽媽！夏于喬抱肚落淚：太可怕

〔記者李紹綾／台北報導〕昨(27日)晚間11點多，東部海域發生芮氏規模7.0強震，不少人從睡夢中被嚇醒。才剛公開懷孕喜訊的夏于喬，也在這場大地震中受到不小驚嚇，身為準媽媽的她第一時間在社群發聲，坦言搖晃當下忍不住抱著肚子掉淚，讓人心疼。

夏于喬在Instagram限時動態以白底黑字寫下：「地震太可怕，不小心抱著肚子哭了，希望大家都可以平安，新聞說可能有餘震，大家一定要注意安全。」短短幾句話，道出當下的驚魂未定，也不忘提醒大家提高警覺。

這場地震也讓不少藝人紛紛上線報平安。賈靜雯直呼：「嚇死老闆，好大的地震，希望大家平安無事。」語氣滿是餘悸猶存；潘逸安的老婆Vivian則分享驚險瞬間：「太嚇人，潘正在洗澡，我立馬衝進房抱住兩個小孩，每次地震我都會整個焦慮到爆炸。」讓不少爸媽看了都心有戚戚焉。

才剛和李玉璽完成登記結婚的許允樂，也被地震打亂節奏，原本還在想貼文內容，結果直接變成「地震文」，她寫道：「我們14樓超恐怖搖好久好大，大家都平安嗎，拜託都平安無事。」

