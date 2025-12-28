7.0強震嚇壞！Thread擔憂「兩大男神」 狀況曝光

兩大男神、2PM的李俊昊和玉澤演目前在台。（圖／翻攝自李俊昊、玉澤演 IG）





昨（27日）深夜23時05分，台灣東部海域突發芮氏規模7.0強震，讓民眾嚇到不行，紛紛在社群曬出地區災情照片和影片，而對於現在在台的兩大男神、2PM的李俊昊和玉澤演，網友也十分擔憂狀況。

李俊昊近日舉辦韓劇《颱風商社》亞洲巡迴戲劇粉絲見面會，12月27、28連兩日在台大綜合體育館1F舉辦，結束後晚間發生強震，讓網友也擔憂不已，粉絲更是去到泡泡（BUBBLE）詢問狀況。

延伸閱讀：台中NPC再進化！玉澤演歡迎TWICE來台「1句話」網笑翻

身為活躍在台中被戲稱為「NPC」的玉澤演，也讓網友擔憂遇到強震的狀態，不過玉澤演並未更新狀況，IG內都是慶生相關。截稿前兩位男神都未表達現況，也引起Thread粉絲高度討論。



