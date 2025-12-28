7.0強震夜襲全台！夏于喬挺孕肚嚇壞 落淚崩潰發聲：太可怕

記者陳宣如／綜合報導

昨（27）日晚間11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，全台多地明顯有感，不少民眾從睡夢中被驚醒。才剛對外公開懷孕喜訊的女星夏于喬，也在地震發生當下受到驚嚇，隨後透過社群平台發文，透露自己因劇烈搖晃而忍不住抱著肚子落淚，引發外界關注。

剛公開懷孕喜訊的夏于喬，在昨（27）日地震發生當下受到不少驚嚇。（圖／翻攝自IG @chiaochiao_hsia）

夏于喬在Instagram限時動態以白底黑字寫下：「地震太可怕，不小心抱著肚子哭了，希望大家都可以平安，新聞說可能有餘震，大家一定要注意安全。」短短文字透露她在劇烈搖晃中的不安情緒，也提醒大眾提高警覺、留意後續狀況。粉絲看到貼文後紛紛表達關心，替她和肚中寶寶加油打氣。

夏于喬發限時動態表示自己地震時抱著肚子忍不住哭了。（圖／翻攝自IG @chiaochiao_hsia）

這起地震發生後，不少演藝圈人士也陸續在社群平台發文回報平安。賈靜雯表示：「嚇死老闆，好大的地震，希望大家平安無事。」語氣中仍流露出餘悸。演員潘逸安的妻子Vivian則分享當下情況，「太嚇人，潘正在洗澡，我立馬衝進房抱住兩個小孩，每次地震我都會整個焦慮到爆炸。」相關貼文也引起不少家長網友共鳴。

剛與李玉璽（左）完成登記結婚的許允樂（右）也在臉書發文，表示地震時住在高樓層，明顯感受到劇烈搖晃。。（圖／翻攝自IG）

此外，才剛與李玉璽完成登記結婚的許允樂，原本正思考社群貼文內容，卻因地震突如其來臨時「改題」，她寫道：「發瘋，選好照片還沒打字就突然地震。我們14樓超恐怖搖好久好大，大家都平安嗎，拜託都平安無事。」貼文曝光後，也有網友留言表示，高樓層住戶在地震發生時搖晃感特別明顯，直呼被嚇壞。

