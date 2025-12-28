7.0強震夜襲全台! 宜蘭逾3千戶一度停電.飯店大廳玻璃破

社會中心／黃富溢 趙永博 陳妍霖 郭文海 宜蘭花蓮報導





27號深夜的地牛翻身，全台天搖地動，離震央最近的宜蘭，震度4級，一度造成3465戶停電，各地傳出不少災情，有超商的物品被震掉，瓶瓶罐罐碎滿地，而釣蝦場的水池有如海波浪，另外，礁溪一間溫泉飯店的大廳玻璃，不敵強震、整面碎裂，還好沒人受傷，至於花蓮地區，倒是有人相當冷靜，天搖地動之際，繼續用餐、悠哉結帳。

「超搖的，驚死人！」深夜11點05分，突然一陣天搖地動，大樓住戶超驚嚇。

還有店家業者拔腿狂奔、奪門而出，全被監視器錄下，27號深夜，發生芮氏規模7.0地震，震央就在宜蘭縣政府東方32.3公里處，鄰近震央的宜蘭，光是震度達就到4級。

蘇澳進安宮監視器鏡頭，抖抖抖，晃到不行，發生瞬間，還有超商收銀台人員，驚慌失措，趕緊扶住桌子，宜蘭一度停電，影響3465戶，各地傳出不少災情，也讓宜蘭人全嚇傻！





宜蘭小吃業者驚呼說，「會怕，很恐怖，搖搖搖，驚恐怖！」





羅東夜市小吃業者也說，也是怕啊，不然要怎樣辦」；宜蘭人也說，「在後面打彈珠，然後打一打，突然上下搖，他們說上下搖是大地震，然後突然上下搖完之後，就變成左右這樣子，很可怕，嚇死了」。另外，也有自行車隊環島隊員表示，整個就是很搖 ，它就是左右晃，能夠在環島的時候，同時碰到兩個地震，表示我們明年要發囉」。





一連碰上2次地震，環島旅客自嘲，有夠LUCKY，五金百貨行，清潔用品散落一地，超商貨架商品，倒得倒，玻璃瓶碎成一片。





超商業者直呼，「搖很大，倒不少！」還有釣蝦場的水池，因為強大震波，產生巨大波浪。





釣蝦場老闆林先生表示，「蠻搖的，水池的水也是晃來晃去，比較怕客人受到驚嚇。」

釣蝦客沒在怕，礁溪有溫泉飯店大廳玻璃直接震破，好在沒人受傷。

這起地震，花蓮震度也有4級，但，發生當下...

連鎖速食餐廳燈具晃到不行，但花蓮人卻很淡定，還有人悠哉結帳，也讓目擊民眾PO文說，''會跑，沒資格叫花蓮人''，地牛大翻身，也讓宜花兩樣情。





