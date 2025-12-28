7.0強震夜襲全台！年輕網友拿921相比 過來人嘆：完全是不同等級

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

宜蘭外海昨（27）日深夜發生規模7.0地震，全台明顯有感，宜蘭等多縣市最大震度達4級，就連金門也測得1級，不少民眾直接從睡夢中驚醒。地震後，有人將這次搖晃與921大地震相比，引來不少親身經歷921的網友出面反駁，直言兩者根本無法相提並論。

宜蘭外海昨（27）日深夜發生規模7.0地震，全台明顯有感。（示意圖／Pexels）

一名網友在PTT以「大家都沒經歷過921？」為題發文詢問，看到有人說這次地震「有史以來最強」、「嚇哭嚇尿」，讓他相當疑惑。他表示，921當年才搖沒幾秒，整棟房子就劇烈晃動，讓人差點以為要飛起來，直言如果真的這樣比較，「那我當年不就直接嚇到休克？」

也有網友回文補充，這次地震過後還能正常供電、上網，甚至發限時動態，「光這點就不能拿來跟921比」。他強調，「921那種地震，是你們永遠不會想遇到的經歷，也是我誠心希望你們一輩子都不要遇到的事。」他也坦言，921之前其實不太害怕地震，但從那之後，只要遇到比較大的地震，腦中只剩下一個念頭，就是「千萬不要再來一次」。

貼文一出，引起許多網友共鳴，「921是目前唯一一個晃到完全站不住的地震」、「921中部停水停電快10天，真的不是近幾年的地震能比的」、「永遠忘不了當時打開電視，每一幕都是地獄」、「學校還有921時校舍被震倒、轉來我們學校的學生」、「那時候駐校，一早老師集合我們收拾東西回家，因為停水停電根本無法上課」。

