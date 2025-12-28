7.0強震夜襲! 宜蘭災情不斷 台9線賓士遭落石砸中

社會中心／黃富溢、 陳妍霖、郭文海 宜蘭報導

27號深夜的地牛翻身，全台天搖地動，離震央最近的宜蘭，震度4級，一度造成3465戶停電，各地傳出不少災情，包括超商物品被震掉、礁溪有溫泉飯店大廳玻璃震碎，這起強震也讓山區土石鬆動，一輛賓士車，周日上午行經台九線、往南澳方向，突然被落石砸中，好在沒人受傷。

「超搖的，驚死人！」深夜11點05分，突然一陣天搖地動，大樓住戶超驚嚇。

還有店家業者拔腿狂奔、奪門而出，全被監視器錄下，27號深夜，發生芮氏規模7.0地震，震央就在宜蘭縣政府東方32.3公里處，鄰近震央的宜蘭，光是震度就達到4級。

蘇澳進安宮監視器鏡頭，抖抖抖，晃到不行，發生瞬間，還有超商收銀台人員，驚慌失措，趕緊扶住桌子，宜蘭一度停電，影響3465戶，各地傳出不少災情，也讓宜蘭人全嚇傻！

宜蘭小吃業者驚呼說，「會怕，很恐怖，搖搖搖，驚恐怖！」



羅東夜市小吃業者也說，也是怕啊，不然要怎樣辦」；宜蘭人也說，「在後面打彈珠，然後打一打，突然上下搖，他們說上下搖是大地震，然後突然上下搖完之後，就變成左右這樣子，很可怕，嚇死了」。



另外，也有自行車隊環島隊員表示，整個就是很搖 ，它就是左右晃，能夠在環島的時候，同時碰到兩個地震，表示我們明年要發囉」。

一連碰上2次地震，環島旅客自嘲，有夠LUCKY，五金百貨行，清潔用品散落一地，超商貨架商品，倒得倒，玻璃瓶碎成一片。超商業者直呼，「搖很大，倒不少！」

宜蘭強震! 超商店員驚慌失措（圖／民視新聞）還有釣蝦場的水池，因為強大震波，產生巨大波浪。

釣蝦場老闆林先生表示，「蠻搖的，水池的水也是晃來晃去，比較怕客人受到驚嚇。」

釣蝦客沒在怕，但，礁溪有溫泉飯店大廳玻璃直接震破，觸目驚心，好在沒人受傷。

周日一早，飯店員工趕快清理，收拾殘局，就怕有民眾不小心踩到受傷，另外，一輛紅色賓士車周日上午，行經南澳鄉、台九線116.1公里處時，不慎被落石砸中，造成車頭、引擎蓋、保險桿損毀。

強震夜襲! "天搖地動"宜蘭最接近震央 台9線落石砸中賓士（圖／警方提供）宜蘭強震讓山區不穩定，土石鬆動，氣象署已經示警，未來幾天，可能還有餘震，提醒宜蘭人都要謹慎留意。

