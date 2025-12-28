7.0強震夫抱女拔腿跑！沒穿褲妻遭吼「去救兒」網笑翻：地位很明顯

生活中心／桃園報導

台灣東部海域於27日深夜發生芮氏規模7.0強震，全台劇烈搖晃。一名居住於桃園14樓的女網友在社群平台發文抱怨，地震當下丈夫第一時間僅顧著護住女兒躲避並向外逃生，對當時下半身未穿褲子的她視若無睹，僅回頭大吼要求她「去抱兒子」。這段監視器畫面曝光後引發熱議，網友戲稱這完美詮釋了「前世情人」與「今世老婆」的地位差異。

該名家住桃園的人妻在社群平台「Threads」上傳了一段家中客廳的監視器畫面。影片顯示，當強震來襲、警報聲大作時，位於14樓的住家搖晃劇烈。丈夫反應極快，第一時間便一把抓起女兒躲入桌下尋求掩護，而原PO當時則因尚未反應過來，仍在四處張望確認情況。隨著搖晃加劇，丈夫當機立斷抱起女兒往大門方向衝去，過程中雖回頭看了妻子一眼，但僅是急促的指派任務，「帶弟弟！帶弟弟！把弟弟抱著！」即便已消失畫面中，仍不斷大喊著，自己也隨即衝進去救兒。

之後，原PO無奈表示，「請問大家評評理？14樓的大地震當下，我老公有要管我的意思嗎？」她更舉辦了線上投票，結果顯示高達78%的網友認為「沒有，妳跟兒子以後自求多福吧」，認為丈夫的舉動顯然只在意女兒的安危。

這段影片隨即在網路上爆紅，引發大批網友留言調侃，不少人笑稱「女兒果然是心肝寶貝，妳只是負責生下她的人」、「認命吧，前世情人完勝」。同時，也有眼尖網友針對原PO「沒穿褲子」的細節歪樓表示，「老公是怕妳沒穿褲子跑出去會社死」、「大家比較關心妳來不來得及穿褲子」。

此外，也有網友分享另一則Threads貼文作為對照組，指出有別的丈夫在地震時不顧小孩，第一時間衝進房找老婆，兩相對比之下，更顯現出這起事件中家庭地位的有趣落差。

