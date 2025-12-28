7.0強震奪命！ 國小工友巡視爆裂水管 摔落鋁梯亡

新北市 / 綜合報導

1227強震傳出第一起死亡案件！新北市五股區一間國小，昨(27)日晚間4樓走廊水管因強震爆開，當時一名林姓工友前往查看，爬上鋁梯想要關水閥，沒想到不慎滑落撞到後腦勺，送醫搶救後宣告不治，殉職身亡。校長受訪時難掩悲痛，表示林姓工友在校服務30年，家就住在學校旁邊，每次學校發生什麼事總是衝第一，如今突傳憾事，將會從優撫恤，陪伴家屬一起走過。

救護車十萬火急，停在國小大門前，因為獲報地震之後，有人倒臥在校園男廁，沒有生命跡象，消防人員到場緊急送醫搶救，最終仍宣告不治，消防人員趕到現場，一旁還放置著鋁梯，但倒地的國小林姓工友，頭部外傷沒了呼吸心跳，而這也是1227強震，第一個死亡案件。

華視新聞記者李思琪說：「27號晚間發生芮氏規模7.0的強震，而新北市五股區的這一間國小內，4樓水管因此爆裂，林姓工友當時前往巡視，發現之後呢，是趕快拿了鋁梯，來到男廁所，爬往高處，想要關閉水閥，沒想到不慎滑落，最後不治身亡。」

27日晚上發生7.0強震，新北市五股區某國小內，4樓走廊水管因此爆裂，當時林姓工友拿了鋁梯，到旁邊廁所想要關閉水閥，沒想到不慎跌落撞到後腦勺，不治身亡。

當事國小校長說：「他總是第一個跑到學校，因為他家就住在學校對面的路上，所以他都用最快的速度，到學校來幫忙處理。」27日晚上11點多，發生雙北有感的強震，校長得知消息也趕快到場查看，原先只知道水管被震破，沒想到10分鐘後，就傳來工友倒臥廁所的消息。

當事國小校長說：「才在我們4樓的廁所裡面，...對不起，在廁所裡面，發現我們的夥伴，他真的愛校如家，是我們不可多得的，資深的夥伴。」說到如同家人的工友，校長難掩悲痛流下男兒淚，林姓工友在校服務超過30年，做事總是盡心盡力，如今突傳憾事除了積極協助治喪，也會從優撫卹陪伴家屬一起走過。

