7.0強震奪1命！ 國小工友巡視爆裂水管 摔落鋁梯亡

新北市 / 綜合報導

1227強震傳出第一起死亡案件！新北市五股區一間國小的工友，為了修繕因為地震破裂的水管，不慎從梯子上跌落，傷重不治，檢察官也在今(28)日下午，到板橋殯儀館進行相驗，死者的哥哥和弟弟到場，在現場頻頻拭淚。根據了解，林姓工友在學校已經服務超過30年，校長受訪不捨哽咽，說他「愛校如家」，不只如此，死者還是義警隊，個性豪爽，與隊員相處融洽，突傳憾事，大家都相當不捨。

救護車十萬火急，停在國小大門前，今日凌晨，警消獲報地震之後，有人倒臥校園男廁，沒有生命跡象，將他緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。事發現場還放置著鋁梯，倒地的國小林姓工友，從上方跌落後腦杓遭重創殉職身亡，而這也是1227強震，第一個死亡案件。

華視新聞記者李思琪說：「昨日晚間發生芮氏規模7.0的強震，而新北市五股區的這一間國小內，4樓水管因此爆裂，林姓工友當時前往巡視，發現之後呢，是趕快拿了鋁梯，來到男廁所，爬往高處，想要關閉水閥，沒想到不慎滑落，最後不治身亡。」鐵門上升，檢察官快步走入相驗室，今日下午相驗，死者的哥哥和弟弟，站在遠處不時用手拭淚，感嘆人再也回不來了。

當事國小校長說：「他總是第一個跑到學校，因為他家就住在學校對面的路上，他真的愛校如家，是我們不可多得的，資深的夥伴。」身穿義警制服微笑直視鏡頭，擔任工友守護校園30年，他還會到義警隊服務，這一待就是20年，平時個性豪爽待人真誠，突傳憾事隊員都相當不捨。

蘆洲分局義警第三中隊副分隊長陳忠勝說：「他大概來我們分隊，就從這裡成立的時候，就到這邊，一直到現在，大概2，30年喔，這個人的個性他也滿豪爽的，我們每一個弟兄跟他都相處得很好。」從國小校園到轄區義警，每個與林姓工友相處過的人，都止不住稱讚，造化弄人善良的人無故喪命，但相信他溫暖的身影每件善舉，都將永遠留存人們心中。

