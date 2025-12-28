7.0強震她「肉身護女」 本人嚇喊：以為飛彈打來…

娛樂中心／李筱舲報導



昨（27）日晚間11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震源深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的東部海域。強震過後，「女人大律師」李怡貞隨即在社群平台發文關心民眾狀況，並表示：「剛才震動的模式太詭異了，我一度以為是飛彈打過來了」。





7.0強震全台驚魂！知名律師「肉身護女」 本人嚇喊：還以為是「飛彈打來」…

昨晚在地震後，知名律師李怡貞在臉書發文分享自己在地震當下，用肉身護住女兒。（圖／翻攝自臉書粉專《女人大律師李怡貞》）





這場強震，全台有感，許多民眾透過社群發文來報平安。知名律師李怡貞第一時間也在臉書發文：「超大地震！大家還好嗎？這次怎麼感覺是先上下震動再接著搖晃？」隨後她又接著發文，分享地震當下的狀況，「剛剛大地震，大到我第一時間即時用肉身直接護住熟睡的女兒。我才發現，天啊，我原來這麼有母愛，通常我都是冷靜等待地震停，女兒還繼續在熟睡，有夠好命」。

廣告 廣告

7.0強震全台驚魂！知名律師「肉身護女」 本人嚇喊：還以為是「飛彈打來」…

李怡貞也提醒民眾，務必將手機電量充飽並備妥防災包。（圖／翻攝自臉書粉專《女人大律師李怡貞》）

李怡貞也內文特別提醒民眾，務必將手機電量充飽並備妥防災包。面對此次突如其來的劇烈搖晃，她也笑說：「剛才震得模式太奇怪了，我一度還以為是飛彈打來了是不是…」。貼文一出，引發眾多網友留言表示：「恐怖極了！應該大家都被震醒了」、「我也是瞬間抱住孩子的頭，趴在他身上，想說再搖下去是不是要衝出去了～」、「我是趕快抱著小孩拉著棉被躲在床邊」、「今天剛好收到小橘書，然後瞄了一眼，要有防災包，心裡想要那個幹嘛？沒想到晚上的地震，讓我明天會想著準備起來了⋯」。

原文出處：7.0強震全台驚魂！知名律師「肉身護女」 本人嚇喊：還以為是「飛彈打來」

更多民視新聞報導

強震夜氣象圖「全台下小雨」？鄭明典點出關鍵

強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝

7.0強震竹科現車潮 網淚喊：辛苦護國神山的各位！

