7.0強震宜蘭火車全面停駛！民眾受困一小時嚇到公車都不敢坐

27日深夜11點多，台灣東部海域、宜蘭縣政府東方32.3公里發生芮氏規模7.0地震，全台多縣市達到4級。宜蘭火車全面停駛，一位要去花蓮的曾先生就這樣在宜蘭火車站等鐵路,一個小時，不知公路如何也不敢坐公車。

曾先生就這樣在宜蘭火車站等鐵路,一個小時，不知公路如何也不敢坐公車。（圖/中天新聞）

27日深夜宜蘭近海發生芮氏規模7.0強震，全台有感。有網友在脆上分享自己搭火車搖晃的親身經歷影片，表示「剛剛超大地震我在宜蘭的火車上，直接急煞然後車超級無敵晃到爆炸，剛剛覺得跟死神超近」。

網友分享在火車上的恐怖經歷。（圖取自網友_______.hsu脆）

而一位受困在宜蘭火車站的曾先生受訪表示，要去花蓮在宜蘭火車站等鐵路，一個小時，不知公路如何也不敢坐公車，也只能無奈在火車站等待通車。

延伸閱讀

雲林古坑一早連2震！郭鎧紋推測：與大尖山斷層系統有關

今國家防災日演練地震、海嘯應變 9:21手機連收警報

影/疑地震釀災！基隆七堵公寓天花板突坍塌 8人安置飯店