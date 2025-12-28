7.0強震影響下雨？全台多測站震後現雨量斑點 鄭明典揭「地震雨」真相

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台灣東部海域昨（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，多個雨量站也測出零星雨量紀錄，引發網友討論。對此，前中央氣象局長鄭明典透露，此「地震雨」不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料！

昨日深夜地震過後，全台多個雨量站測得零星雨量紀錄。（圖／中央氣象署）

根據氣象署資料，昨晚規模7.0強震震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里 ，即台灣東部海域，地震深度72.8公里。全台各地最大震度宜蘭、花蓮、台北、新北、基隆、桃園、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣、嘉義市、台南達4級；高雄、屏東3級；連江、澎湖2級；金門1級。

文化大學大氣科學系副教授劉清煌今日揭露，昨晚地震撼動全台，不少雨量計紀錄到了「地震雨」，從氣象署的雨量圖可見，昨晚10點30分至11點30分，及11點至今日凌晨0點地震後，全台多出了很多小雨量的斑點。他指出，這應該是地震導致傾斗式雨量筒觸發雨量紀錄，而宜蘭及北部地區本來就在下雨，有多少雨量是地震貢獻就不得而知。

對此，鄭明典也解釋，地震雨不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料！他透露類似現象已出現過不少次，「這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為地震雨！」



