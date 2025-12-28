7.0強震後三芝步道護欄倒塌！ 新北水利局火速拉設警戒線

昨（27）日晚間宜蘭外海發生規模7.0的地震，可能導致新北市三芝區八連溪步道部分護欄倒塌。今（28）日，有民眾在地方臉書社團發文指出，步道一處護欄因地震影響倒塌，並提醒前往散步的民眾務必小心。該消息迅速引發地方居民的關注。

新北市三芝區八連溪步道部分護欄崩塌，水利局派員拉設警示帶管制。（圖/新北市水利局提供）

新北市水利局接獲通報後，立即派員前往現場處理，並於上午11時前完成初步安全防護措施，包括拉設警示帶、擺放交通錐及設置夜間警示燈，以防止行人誤入危險區域，避免發生跌落意外。

水利局初步研判，該處護欄及護岸屬於老舊設施，受地震影響導致部分護岸崩塌。為了確保步道使用者的安全，水利局將對八連溪沿線的護岸及步道進行全面檢視，若發現其他損壞情形，將儘速進行修復。

水利局也提醒民眾，在修復完成前請勿進入封鎖區域，並配合現場的安全警示措施，以避免意外發生。

