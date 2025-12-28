7.0強震後巡查漏水 德音國小工友疑墜梯傷重不治

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台灣東部海域昨（27）日晚間11點5分發生規模7.0地震，全台有感。新北市德音國小一名林姓工友震後檢查管線時，疑似不慎摔落鋁梯，頭部受傷。凌晨2點45分總務主任發現時已無呼吸心跳，到院前已身亡。

新北市德音國小一名林姓工友震後檢查管線時，疑似不慎摔落鋁梯，頭部受傷身亡。

五股區德音國小因地震後管線漏水，於今日凌晨1時許通報蘆洲警分局。警方會同警衛到場，一同查找水源開關，於凌晨2時45分，校方總務主任在4樓廁所內發現62歲林姓工友倒臥地面，一旁還有鋁梯，他疑似從鋁梯跌落。救護人員緊急處置並送醫，仍搶救不治。

據了解，林男平時住在校內宿舍，調閱監視器發現，昨晚11時10分他疑似為處理地震所致漏水問題，取鋁梯上樓查看水管要關閉水閥，過程中不慎跌落、重擊後腦。警方已通知家屬與校方製作筆錄，後續將報請新北地檢署相驗釐清死因。

