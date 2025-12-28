7.0強震後東部外海「11小時地震4次」 關聯性專家解答了

28日10:55宜蘭外海發生規模3.8地震，這是7.0強震後東部外海發生的第4次地震。（圖／中央氣象署）





宜蘭縣政府東方32.3公里外海在昨（27日）深夜11時05分發生規模7.0地震，截至今（28日）中午12時，已經發生2起餘震，包括0時45分發生的規模4.7地震，與10時55分發生的規模3.8地震。另外在台東外海也發生了2次地震，對此前地震測報主任郭鎧紋就這4次地震的關聯性做出分析。

自從27日深夜發生規模7.0地震之後，台灣東部外海一共發生4次地震，2次發生在宜蘭外海，另外2次則是發生在台東外海，分別是28日凌晨5點45分的規模3.2地震，以及28日早上7點03分，規模4.2地震。

發生7.0強震後，東部外海總共發生了4次地震。（圖／中央氣象署）

對此，前地震測報主任郭鎧紋表示，今天早上發生2處地震，分別在台東與宜蘭，一個是平安夜台東6.1地震的餘震，一個是昨晚宜蘭7.0的餘震，在這麼大的地震之後發生餘震都很正常。

郭鎧紋強調，平安夜的台東6.1地震是極淺層地震，是歐亞板塊與菲律賓海板塊擠壓碰撞產生，至今已有6起餘震，昨晚的宜蘭7.0地震屬於隱沒帶型強震深度較深，2起地震是獨立事件沒有關聯。

