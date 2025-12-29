7.0強震後算出「空亡卦」！命理師見2卦象示警：糟糕了

1227深夜強震後，高輔進卜卦得到「頤卦」及「空亡」，提醒跨年、春節要多加留意。示意圖／翻攝自Pixabay

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0大地震，全台有感，是繼921、0403大地震後，第3起規模7以上的地震，嚇壞不少人。對此，命理師高輔進表示，自己在地震發生後，透過易經演繹及太極空間取卦，分別得到「頤卦」及「空亡」，示警「糟糕了」。

高輔進在臉書發文表示，7.0大地震後，透過易經演繹，取卦得到「頤卦」，卦意「吞噬」；太極空間取卦，得到「空亡」，卦意「很大的不利」。這是繼這個月12日台南、高雄4連震，及24日台東連續多起地震後，再一次得空亡卦，需要注意「母親」（意指土地）的力量，尤其是跨年、農曆春節過年之際要多加留意。

除此之外，高輔進以區域提醒需要特別留意的事項，北段注意金融保險股市、法律檢調的灰暗地帶；中段注意政治人物的醜聞，及水產養殖、食安問題；南段注意軍事變化、槍擊、爆炸、大火的危機。

民生問題部分，高輔進認為恐怕依然無能為力，少子化問題容易流於大撒幣模式，以及無腦治理建設、愚民轉皇民化、朝野碰撞現火花刺激，這些問題依然難以解決；需要注意上位者強勢的一意孤行，持續性的結果，恐怕是認知失去判斷，非得要完成貫徹，演化成民怨洪流衝擊，陷入再阻壓，再衝擊的對峙SOP。

在2025年順風順水的職人、產業、行業，高輔進提醒，要注意安逸後的轉機來臨，以及改變後的體驗心境，可能因為反應不及，被剝奪既得利益區塊，可以考慮小眾市場的需求，著手客製化專屬服務，型塑差異化，一樣可以創下「整合後」的市場。



