7.0強震後返校園巡查漏水 德音國小62歲工友摔落鋁梯不治

新北德音國小62歲工友深夜巡查漏水時，不慎摔落鋁梯不治。（翻攝畫面）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0強震，新北市五股區德音國小校園內疑因地震導致水管破裂漏水，62歲林姓工友返校查看時不幸發生意外。林男在廁所架設鋁梯檢查管線時，疑似不慎摔落撞擊後腦，送醫後仍宣告不治。

警方指出，27日深夜11時05分地震發生後，德音國小陸續傳出管線漏水情形。約11時10分，平時住在校內1樓宿舍的林姓工友，因擔心校園安全，主動前往地下室取用鋁梯，隨後到4樓廁所查看水管與止水閥狀況。監視器畫面顯示，他在現場獨自作業，過程中疑於爬梯時失足跌落。

蘆洲警分局表示，28日凌晨1時許接獲通報，指德音國小大門附近管線漏水，員警到場後會同校方警衛進入校園協助尋找水源開關。直到凌晨2時45分，校方總務主任在4樓廁所內發現林姓工友倒臥地面，頭部有明顯外傷，身旁還放置一架鋁梯，已無呼吸心跳。

消防人員獲報後立即進行急救，並緊急將林男送往部立台北醫院新莊院區，但醫師於2時56分宣告到院前死亡。警方隨即封鎖現場進行採證，並通知家屬到場說明，同時報請新北地檢署相驗，以釐清確切死因。

警方初步研判，林男可能因地震造成水管破裂，試圖關閉止水閥時發生墜落，但實際死因仍有待檢方進一步相驗確認。新北市教育局表示，該名工友在校服務超過30年，平日對校園相當熟悉，也十分盡責。市府已責成學校成立應變窗口，全程關懷家屬，並協助後續撫卹與慰助事宜。

校方也說明，事件發生後已完成校安通報，並啟動師生關懷與心理支持機制，希望降低事件對校園帶來的衝擊。

