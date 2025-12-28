7.0強震後開始下雨？鄭明典揭「地震雨」真相：過去出現不少次

【緯來新聞網】昨（27日）23時5分發生規模7.0強震，全台明顯感受搖晃，部分雨量站竟出現零星雨量紀錄，引發網友好奇：「地震後下雨了？」對此，前中央氣象局長鄭明典分析，該現象並非實際降雨，而是地震搖動雨量計，過去已出現多次類似現象，稱為「地震雨」。

昨天地震後，不少雨量計記錄到「地震雨」。（圖／中央氣象署）

中國文化大學大氣科學系副教授劉清煌今天在臉書發文指出，昨晚的地震撼動全台，不少雨量計紀錄到了「地震雨」，第1個時段（22：00～23：00）及第4個時段（23：30～00：30）皆為正常的時雨量，而第2個時段（22：30～23：30）及第3個時段（23：00～00：00）的時雨量涵蓋到23時11分的地震時間。

鄭明典解釋，地震雨不是真的下雨。（圖／中央氣象署）

劉清煌說明，全台多出很多小雨量的斑點，應該是地震導致傾斗式雨量筒觸發雨量紀錄，而宜蘭及北部地區本來就在下雨，有多少雨量是地震的貢獻就不得而知了。



此外，前氣象局長鄭明典也解釋，地震雨不是真的下雨，而是地震搖動雨量計，送出虛假的雨量資料。過去已經出現過不少次這樣的現象，由於這種虛假的雨量紀錄，通常很小，目前沒特別進行訂正處理，只稱這現象為「地震雨」。

