7.0強震後「往竹科路上塞爆了」！網看畫面驚嘆：謝謝各位台積超人

生活中心／黃韻璇報導

7.0強震後往竹科路上塞車。（圖／翻攝自Threads）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。地震發生後有網友發現，往新竹科學園區的方向塞車了，從即時道路影像也可以看到，許多人深夜開車前往竹科，忍不住表示「致敬各位on call的台積超人」。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。

包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。

7.0強震後往竹科路上塞車。（圖／翻攝自Threads）

地震發生後有網友查看地圖發現，深夜新竹科學園區的多個路段，在地圖上呈現紅爆，查看台灣道路即時影像也可以看到，新竹科學園區新安路與研發六路深夜仍有許多車輛，更有竹科工程師表示，「超巨大地震，明天台積電要人滿為患了」、「當地震停下來的時候！就是出門進公司的時候」。

網友忍不住感嘆「謝謝你們，先致敬各位on call 的台積超人，護國神山」、「這誇張了，台灣人不簡單」、「太扯…這是塞爛的意思欸」、「謝謝他們」、「比營區召回還快一百倍」、「這效率跟責任感，年薪200萬真的有夠便宜」、「只要是半導體的員工，這種震度，怎麼睡得著」、「美國搶不走台積這就是原因」。

