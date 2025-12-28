7.0強震後「往竹科路上塞爆」 網喊：謝謝台積電超人

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震。一名網友發文討論，強震過後，竹科工程師第一時間想到的是明天台積電恐怕會人滿為患，原因是要回公司校正機器，更有網友直言「奈米製程，震到晃到就毀了」。

昨深夜發生7.0強震。(圖/氣象署)

網友昨晚在threads發文表示，竹科工程師遇到地震的第一個念頭：「明天台積電要人滿為患了」，貼文曝光後，立刻引來大批工程師們共鳴，網友們紛紛留言「奈米製程，震到晃到就毀了」、「四級以上機台會自動關閉，再來復機、校正，基本上半個小時跑不掉」、「要校正機器」、「機台當掉會破片啊」、「晚上11:45，我男朋友已經被叫回去了」。

另外，有其他網友分享竹科周邊深夜大塞車即時影像畫面，直呼「謝謝你們，先致敬 各位on call 的台積超人，護國神山」，還有人分享地震當天凌晨11時44分竹科路段現狀，發現已有多段出現紅線壅塞情況。

