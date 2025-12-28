7.0強震後！蔣萬安今赴中出席「雙城論壇」 他轟：沒人在跟敵國辦論壇

政治中心／黃韻璇報導

林奕華率主團昨日出發前往上海。（圖／翻攝畫面）

「雙城論壇」27日、28日登場，由於日前台北才發生隨機砍人案，台北市長蔣萬安只參加今（28）日主論壇，並在當天往返上海、台北，雖然昨日發生規模7.0強震，不過蔣萬安透露台北約39件零星災情，包含漏水、房屋毀損等輕微災情，都已在凌晨處理完成。蔣萬安今日依照原定計畫出訪，對此，立委沈伯洋此前就表示，雙城論壇已成國安破口，怒轟「沒有人在跟敵國舉辦雙城論壇」。

雙城論壇連兩天登場，台北市副市長林奕華在昨日一早就率領主團出訪，受訪時透露這次訪團有120人，透過主論壇、分論壇在多個主題交換兩市經驗，謀兩市人民未來更好的願景。

台北市長蔣萬安。（圖／記者趙于瑩攝影）

蔣萬安則於今日上午7點在松山機場搭機前往上海，行程也曝光，預計在10：40至11：00上海市政府會見，11：00至12：15出席「2025台北上海城市論壇」主論壇；當天18：20就會搭機返抵台灣，一日快閃。

據《自由時報》報導，立委沈伯洋昨日表示，雙城論壇允許放軍退休將領以民間人士參加，認為這種規避國安限制的城市外交，極度不妥當，他更以基輔與莫斯科、南韓與北韓舉例，怒轟「沒有人在跟敵國舉辦雙城論壇」。

