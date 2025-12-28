7.0強震後1死! 新北國小工友爬梯巡漏水摔落身亡

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

1227強震，嚇壞不少民眾，在新北市五股的德音國小，也間接造成一人死亡！地震後，學校4樓的水管被震到開裂，自來水不斷溢流，有一名62歲的林姓工友，地震後，自發性回學校巡查，拿了鋁梯要維修，沒想到，疑似不慎跌落，緊急送醫後不治，這名工友在校服務超過30年，如今發生意外，讓師生相當難過。

救護車十萬火急，抵達國小，因為救護人員獲報，這裡有人失去呼吸心跳。

1227強震發生後，校園裡的水管裂開，水花四濺，地面上很快就形成一攤攤積水，學校裡的工友發現後，急忙要搶修，沒想到，疑似從鋁梯摔落，不幸身亡。

德音國小校長李財福：「在廁所裡面發現我們的夥伴，急救兩個小時之後，很不幸，主任跟我回報說，他已經走了。」

28號一早，再次回到德音國小，校園裡各處都還是充滿積水，整起事件會被發現，就是因為水滴落在遮光罩上，吵醒民眾，校方在凌晨2點24分，進行第一次巡查發現出水口，2點40分第二次巡查時，看到林姓工友，倒臥在廁所地上，這名62歲的林姓工友，在校服務30多年，被稱為"最資深的守護者"，每回只要有地震、風災，他總是第一時間回自發返校巡查。





德音國小校長李財福：「愛校如愛家，幾乎把學校當自己的家在看待，所以每一次的颱風，或者是地震，他總是第一個跑到學校。」

回想起林姓工友，校長仍是忍不住哽咽流淚，新北市教育局也回應，已經請學校成立應變窗口，關懷家屬，協助處理後續撫卹慰助權益，林姓工友一生都奉獻給學校，因為強震巡查離世，也讓師生萬般不捨。

