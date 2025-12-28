7.0強震搖不停！基隆急檢測6大橋梁 皆未發現異常

為因應宜蘭27日強震，基隆市政府工務處第一時間啟動基隆市橋梁特別巡檢機制，自28日一早針對市內6座橋梁進行震後特別巡檢作業，目前已完成3座橋梁檢測，皆未產生結構安全影響，剩下3座橋梁加緊巡檢中，預計今日全數巡檢完畢。（基市府工務處提供／徐佑昇基隆傳真）

宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，基隆市政府工務處第一時間啟動基隆市橋梁特別巡檢機制，自今晨起已針對和平橋、中正高架橋、成功陸橋、三十一號橋、中山橋、水長橋等6座橋梁進行震後特別巡檢作業，截至目前為止，已完成和平橋、中正高架橋及成功陸橋等3座橋梁檢測，結果皆未因地震產生結構安全影響，餘3座橋梁尚在加緊巡檢中，預計今日完成全數6座橋梁巡檢，若後續發現異常情形將盡速派員緊急處置，維護民眾生命財產安全。

廣告 廣告

工務處指出，宜蘭外海昨夜11點5分發生規模7.0大地震，基隆市震度達4級，為確認橋梁結構無虞保障民眾安全，市府工務處已第一時間啟動本市橋梁特別巡檢機制，並自今晨起已針對本市和平橋、中正高架橋、成功陸橋、三十一號橋、中山橋、水長橋等6座橋梁進行震後特別巡檢作業。

工務處長簡翊哲表示，截至目前為止，已完成和平橋、中正高架橋及成功陸橋等3座橋梁檢測，結果皆未因地震產生結構安全影響，餘3座橋梁尚在加緊巡檢中，預計今日完成全數6座橋梁巡檢，倘後續巡檢有發現異常情形亦將儘速派員進行緊急處置，以維護民眾生命財產安全。

更多中時新聞網報導

MLB》村上宗隆報到 秀「白襪」嗨翻全場

蜜雪單飛 曝蕭亞軒讚新歌Demo抓耳

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉