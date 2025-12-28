7.0強震搖很大！賴清德曝有點像九二一地震：那晚他正在準備質詢蕭萬長

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰今（28）日共同出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」。（資料照／總統府提供）

台灣東部海域昨晚發生芮氏規模7.0有感地震，全台有感，多地震度達到4級。總統賴清德、行政院長卓榮泰今（28）日共同出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」時透露，昨晚發生地震後，卓榮泰在了解在掌握各縣市沒有重大災情後，有跟賴清德連絡報平安。賴清德也表示，這場地震來得又快又急、而且也震得非常大力，有一點點像1999年921大地震的感覺，那晚他人在台北，正準備隔天早上質詢當時的行政院長蕭萬長。

「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章頒獎典禮」上午在圓山飯店舉行，賴清德及卓榮泰均出席。賴清德致詞時表示，昨天晚上的地震，相信大家都嚇了一跳，他馬上和卓榮泰通電話，了解各地的災情，因為昨天那場地震，感覺上來得又快又急，而且震度非常大，有一點點像1999年九二一大地震那種感覺。

賴清德回憶，因為九二一地震時，他剛好人在台北，當時正在準備隔天要質詢時任行政院長的蕭萬長，所以昨天晚上這場地震他覺得不妙，不知道台灣各地會不會有災情，他趕快和卓榮泰取得連絡，卓已經在連絡各地，了解各地有沒有災情，很慶幸天佑台灣，地震中心是在宜蘭外海32海浬的地方，地底下73公里深，看起來多數都是四級地震，各地也沒有傳出重大的災情，「我們兩人才放心，說今天可以一起來參加這場活動」。

賴清德強調，如果有災情，他和卓榮泰恐怕要先去了解災情，然後救災，協助地方政府，處理各項事情，所以今天能夠看到大家，跟大家一起參加這個活動，感覺真好。

卓榮泰致詞時表示，昨天晚上11時05分那場地震，應該大家都震驚了，他收到國家級警示的簡訊，那一個鐘頭真的是非常的忐忑不安，在最短的時間跟內政部，消防署，跟交通部，桃機公司，機場，台電公司，分別做了最快的了解，在掌握各縣市沒有重大的情況之下，才跟賴德發了一段文字報平安，賴清德很快就來電，再度的詳細詢問清楚，做了兩項的指示，第一是繼續詳細地觀察各地是否沒有任何重大的災情，，第二個指示就是今天早上可以共同出席這項圓山客家的聚會，「真的是天佑台灣」。

