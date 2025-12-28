7.0強震撼全台！二寶媽議員分享「媽媽準備清單」 教家長冷靜應對地震

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

昨（27）日強震夜襲台灣，身為二寶媽的民進黨台北市議員張文潔，整理出一份「媽媽準備清單」，分享面對地震時家長可事先準備的重點。張文潔表示，自己並非防災專家，但身為媽媽，地震不再只是「蹲下、掩護、穩住」這麼簡單。

「媽媽準備清單」，包括防災避難包、床邊拖鞋、床頭頭燈與常備藥品，並教孩子簡單、好記的指令，如「地震蹲下，找媽媽」。（示意圖／Unsplash）

張文潔指出，地震發生當下的原則是先顧人、不顧事，優先順序為孩子、自己，再來才是其他事情。如果孩子在身邊，應直接抱住或壓低孩子一起蹲下；如果一個孩子在身邊、一個在旁邊，則先穩住離自己最近、最小的那個，切勿急著拿包或手機。

她也提醒，平時就要盤點家中哪些地方相對安全，例如靠近承重牆的位置，並遠離電視牆、高書櫃、吊燈與玻璃門窗，讓孩子清楚知道地震時該往哪裡躲，而不是在屋內亂跑。

睡覺時遇到地震則是讓不少爸媽感到驚慌的情況，張文潔建議，不要立刻跳下床奔跑，以免跌倒，可以先用棉被或衣物護住孩子的頭頸，留意呼吸空間，待主要搖晃過後再快速移動。

此外，她也列出平時就能做的「媽媽準備清單」，包括防災避難包、床邊拖鞋、床頭頭燈與常備藥品，並教孩子簡單、好記的指令，如「地震蹲下，找媽媽」。最後，她也呼籲民眾留意餘震，備妥防災用品，逃生時則避免搭乘電梯，有任何狀況可通報1999或119。

