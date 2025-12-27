7.0強震撼全台！台北市爆多起零星災情：2起電梯受困、3建物輕微受損

生活中心／黃韻璇報導

27日23時05分發生芮氏規模7.0地震，全台多個縣市有感。（圖／氣象署）

昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，就連外島金門也測得1級震度。這起地震台北市也出現零星災情，截至28日凌晨，共計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件。

27日深夜11時05分，宜蘭近海發生規模7.0地震，地震深度達72.8公里、為深層地震。而震央是在宜蘭縣政府東方32.3公里，造成的最大震度是4級，除了宜蘭縣之外，北部、中部多個縣市都有強烈震感。

包含宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市、台南市在內，最大震度都是4級；高雄市、屏東縣最大震度3級；外島連江縣、澎湖縣最大震度2級，金門縣則是1級。

台北市政府表示，截至28日0時10分，各局處及12區公所回報尚無重大災情。台北市災害防救辦公室則接獲零星災情通報案件，計有瓦斯漏氣6件、停水6件、漏水4件、建物輕微受損3件、圍籬損壞2件，其他5件，已通知相關單位儘速派員前往處理。此外，消防署則指出，台北市有2件電梯受困、2件屋內受困，均處理完畢。

此外，勞檢處也針對府前跨年晚會舞台及各建築工地塔吊進行巡檢，截至目前為止，確認一切正常。

