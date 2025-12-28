7.0強震撼全台 各地災情多10／深夜強震！竹科Google地圖紅通通 網喊：致敬台積超人

昨天深夜這一震，恐怕讓許多工程師無法一覺好眠了！地震過後就有民眾發現，在新竹科學園區一帶，好多路段GOOGLE地圖上呈現紅通通，車潮明顯增加，原來是有不少工程師被緊急召回，台積電也證實，第一時間少部分廠區有採取撤離作業。

深夜一場強震，不只民眾嚇到睡不著，科技大廠更全面戒備。儘管竹科、中科和南科都回報沒傳出災情，但台積電第一時間也證實，少數位於竹科的廠區達到地震疏散標準，考量人員安全為第一優先，當下立即啟動緊急應變程序，將人員疏散到戶外。

同時，有民眾發現，地震發生後，竹科一帶各路段開始出現車潮。從Google地圖上更明顯，台積電廠區周圍好幾條道路呈現紅通通，明明是深夜，車潮卻增加。這是因為地震影響，工程師們紛紛趕回去顧機台。

有員工PO文表示，第一時間兩名工程師拼命踩油門往公司衝；也有人清晨拍照回報，終於結束加班，透露廠區內就像一場戰爭。許多網友紛紛留言，稱台積電工作真的辛苦了，還說要向台積超人致敬。至於這次地震是否對台積電帶來損失，尚待公司後續說明。

