7.0強震撼全台 各地災情多2／民宿準備吃火鍋7.0強震來襲 房客急忙端鍋避難

宜蘭外海7.0強震，宜蘭首當其衝，有民眾拍下釣蝦場池水劇烈搖晃，池水全都溢了出來，宜蘭進安宮內的監視器也被晃到90度大轉向，還有人在民宿正在要煮火鍋也因為地震來襲只好端鍋子避難。

有年輕人假日在宜蘭包下整棟民宿，周末晚間正準備吃火鍋，結果地震突然來。民眾：「地震耶好大，超大的地震。」混亂之中有人忙著端起鍋子熱湯，有人則是忙著關火，直擊影片伴隨尖叫聲，讓人感受到當時地震威力有多大。

釣蝦場池水劇烈搖晃地震來的突然，民眾的釣蝦桿上還有活蝦在跳就先站起來避難。民眾：「你看已經震完這麼久了，蝦子都還在搖。」27號晚間宜蘭縣外海地牛翻身，宜蘭最有感釣蝦場池水過了好幾分鐘後，都還在搖晃，而農場內的動物也同樣受到驚嚇。

進安宮宮內宮外的監視器，受到地震影響，全都被震倒轉向，劇烈搖晃持續數十秒。換一個角度來看，宮內的監視器，受到強震影響，直接被震到轉了整整90度，好在宮內神像都沒有受到影響。

另外一處，位於宜蘭的酒類販賣店內，地震來臨時民眾嚇到竄門而出，其他民眾聽到酒瓶不斷傳來碰撞聲，直呼真的快要嚇死，而宜蘭南方澳進安宮的監視器，也被強烈地震直接震倒。

27號晚間11點04分，水豚們有的在睡覺，有的在吃草，但地震一來全都嚇到，跑了起來雖然有跑但是不多，地震當下農場主人趕緊打開監視器畫面，查看水豚的安危所幸都一切平安。

